Atletica | Nadia Battocletti alla BOclassic | grande sfida con Kipkemboi Crippa per il riscatto

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023)sarà una delle grandi stelle della, tradizionale appuntamento di San Silvestro che si svolge lungo le strade del centro di Bolzano. La 49ma edizione della manifestazione podistica che chiude l’anno solare (domenica 31 dicembre) vedrà al via la primatista italiana dei 5.000 metri, reduce dmedaglia d’argento conquistata agli Europei di Cross in quel di Bruxelles. La trentina aveva già avuto modo di mettersi in luce nel capoluoto altoatesino un paio di anni fa, quando tagliò il traguardo in terza posizione. Questa volta sogna di portare a casa quel successo che all’Italia manca da addirittura 35 anni (Maria Curatolo nel 1988). La suaavversaria sarà la kenyana Margaret Chelimo, già capace di trionfare...