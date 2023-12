Atletica | il tunnel di Elena Vallortigara | “A Siena un profondo disagio Con Antonietta Di Martino per rinascere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospitespecialista del salto in alto per una chiacchierata a 360° sul 2023 della nativa di Schio, un anno nel quale ha vissuto un cambiamento importante dopo diverse difficoltà. “Ho scelto di cambiare location per i miei allenamenti, daa Formia – esordisce – Come in ogni separazione non è avvenuta in totale serenità, anche perchè è arrivata al termine di un anno difficile per molti aspetti, anche a livello emotivo. Ho salutato Stefano Giardi, una persona molto importante per me, a cui voglio bene. Un grande tecnico, ma quest’anno sono emersi problemi che erano già spuntati negli anni precedenti, soprattutto a livello logistico e di gestione dell’allenamento. Ho vissuto ...