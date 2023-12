Atalanta | Gasperini | “Scamacca a disposizione | Bologna avversario peggiore da affrontare”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’allenatore dell’ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dell’imminente sfida di campionato con ildi Thiago Motta: “La notizia è il rientro die non solo. Saranno tutti atranne Toloi e Palomino. In questo momento ilè la squadrada. Hanno fatto bene contro l’Inter in Coppa Italia ed è dal girone di ritorno dello scorso anno che sono al livello delle grandi squadre. Meritano la posizione di classifica in cui si trovano. Thiago Motta era un giocatore incredibile per la sua tranquillità e la sua intelligenza tattica. Sarà bello rivederci in una partita così importante”. Infine sulla Superlega: “Bisogna capire perché è stata bocciata. Gli effetti della sentenza si sentiranno ...

