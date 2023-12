Aston Villa-Sheffield United venerdì 22 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alla vigilia del big match Liverpool – Arsenal l’, secondo nella classifica di Premier League a una lunghezza proprio dai Gunners e a pari punti dei Reds, punta a prendersi il primo posto, che sarebbe in solitaria in caso di pareggio nell’altra partita, per iniziare alla grande l’intenso periodo natalizio. Di per se vincere sarebbe già InfoBetting: Scommesse Sportive e