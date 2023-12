Ascolti tv Un Professore 2 e Chi ha incastrato Babbo Natale? chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di giovedì 21 dicembre 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi hala gara di21tv, chi hala gara deglitelevisivi tra “Un2” su Rai 1 e “Chi ha?” su Canale 5? Chi ha? (ilcorrieredellacitta.com)21, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo ...

Rai1 al 22,8% Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Giovedì 14 Dicembre 2023 : Standard Auditel Palinsesti 14_12_23 Standard ... (tvzoom)

La fiction con Alessandro Gassmann seguita da 3.914.000 telespettatori. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Il meglio di Zelig', seguito dal ... (sbircialanotizia)

Un professore 3 si farà Le parole di Alessandro Gassmann sciolgono i dubbi

...queste ore l'ultima puntata della seconda stagione della fortunata serie tv che in ogni puntata ha raccolto ottimi. I telespettatori guardano però già al futuro e si chiedono se Un...

Found, cosa sapere sulla serie tv Nbc su Top Crime

NBC ha infatti deciso di rinnovarla insieme The Irrational , per via degli ottimi... approfondimento Un3, Alessandro Gassmann: "Torneremo"

Buenos Aires, nuova notte di proteste contro il mega decreto del presidente Milei

A contestare il decreto dal punto di vista giuridico sono anche alcuni dei principali costituzionalisti, ma per Milei «soffrono della sindrome di Stoccolma. Può essere che ci sia gente innamorata di u ...

VENEZIA | DOPO 25 ANNI UN ITALIANO TORNERA’ A DIRIGERE LA BIENNALE DI ARCHITETTURA

21/12/2023 VENEZIA – Il consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia ha nominato il professor Carlo Ratti prossimo curatore della 19 Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di V ...