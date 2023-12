Ascolti tv ieri | Merlino-Matano | Scotti-Liorni | top e flop Risale Rete 4

Marco Zonetti per Dagospia PEOPLE FROM CECCHETTO GliTv e i dati Auditel di, mercoledì 20 dicembre 2023, vedono in prima serata su Rai1 il documentario People from Cecchetto, dedicato a Claudio Cecchetto nella sua veste di ......parte vicina al 18% di share In attesa di capire se questi nuovi ingressi riusciranno a catalizzare l'attenzione del pubblico a casa si fa presente che la puntata diha ottenuto buoni(...Gli ascolti tv di ieri, giovedì 21 dicembre, verranno resi noti in mattinata. Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati.«I frammenti di legno appartenenti alla porta della caserma dei carabinieri sono sovrapponibili con i frammenti, dello stesso materiale, trovati nei nastri che bloccavano il capo ...