Ascolti tv giovedì 21 dicembre | Un professore 2 | Chi ha incastrato Babbo Natale | Piazzapulita

(Di venerdì 22 dicembre 2023)tv212023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,212023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un2. Su Rai 2 Unspettacolare. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Chi ha? Su Italia 1 Le Iene presentano: inside. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv212023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv21...

Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Il conto alla rovescia ha preso il via. A ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Nicolas Maupas, Damiano Gavino - Un Professore 2 (US Banijay, ph. A. Camerlingo) Nella serata di ieri, Giovedì 14 dicembre 2023, su Rai1 la ... (davidemaggio)

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , giovedì 14 dicembre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ... (ascoltitv)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera giovedì 21 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv giovedì 21 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Mancano pochi giorni a Natale e siamo nel ... (ilcorrieredellacitta)

Un Professore 3 si farà Le ultime news sulla terza stagione della fiction

Glihanno fatto registrare una media di quasi 4 milioni di persone per il 21,03% di share. ... Se gli ultimi due episodi, in onda21 dicembre 2023 in prima serata su Rai1, lasceranno un ...

Modena, domani seduta del Consiglio comunale per l'approvazione della manovra finanziaria 2024 - 2026

... equità e investimenti per la città: il Governogli enti locali e cambi la legge di ... presentati dai gruppi consiliari in discussione nella seduta di21 marzo del Consiglio comunale di ...