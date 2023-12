ASCOLTI TV 21 DICEMBRE 2023 | CHIUDE UN PROFESSORE 22 | 8% | CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE 11 | 1% | INSIDE 7 | 7% | DEL DEBBIO 6 | 4% | SUPER AMADEUS 25 | 5% | EXPLOIT TRONI 27 | 1%

(Di venerdì 22 dicembre 2023)TV 21· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3176 38.32 PT – 7550 24 H – 3086 37.23 PT – 7112 Tg1 Mattina – 292 7.61Tg1 – xUnoMattina – 831 17.87Storie Italiane – 779 18.72Storie Italiane – 849 17.82È Sempre Mezzogiorno! – 1658 17.86Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1402 11.61La Volta Buona – 1422 14.28Il Paradiso delle Signore – 1652 19.17Pres. La Vita in Diretta – 1677 18.18La Vita in Diretta – 2134 19.45Reazione a Catena – 3225 23.29Reazione a Catena – 4232 25.65Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4252 22.61 + 5129 25.46Un2 – 3817 22.80 (3981 21.02 + 3690 24.58)Comm. – xGiovani – xOver – xPorta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 890 19.05 + 728 17.46 + 640 15.50Forum: Il Meglio – 1222 18.29Tg5 – xBeautiful ...

tv di giovedì 212023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Un professore " contro " Chi ha incastrato Babbo Natale " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...... che parla di eccessi durante le feste, pubblicato a sorpresa su YouTube il 242013, che ... nel modo in cui ritraggono in maniera spietata l'atmosfera del Natale: "Ogni canzone cheè ...Nella giornata di venerdì 22 dicembre è previsto uno sciopero che coinvolge tutto il settore terziario. Questo è infatti il terzo Natale con il contratto scaduto per milioni di lavoratori. In attesa ...Si chiude oggi Viva Rai 2: il programma di Fiorello saluta il pubblico e va in ferie...Fiorello Babbo Natale sarà impegnato nella consegna dei pacchi: ecco quando torna in onda il programma ...