Arriva la Nutella vegana | svolta storica per Ferrero

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Anche lasi adegua ai tempi che corrono. Sul mercato sta perre la versionedella celeberrima crema spalmabile alla nocciola, eccellenza gastronomica del Made in Italy nota in tutto il mondo, con ingredienti di origine 100% vegetale. Il primo dicembre – come riportato dal Corriere – la multinazionale di Alba ha depositato il marchio “Plant based” all’ufficio italiano brevetti (Uibm): la strada è oramai tracciata. L’obiettivo è quello di realizzare un alimento completamente privo di ‘presenze di natura animale’, con cuipotrebbe presto strizzare l’occhio a quella fetta di consumatori che, per scelta etica, decide di non acquistare prodotti che non siano completamente vegetali. Il 2024 sarà il 60esimo anniversario dalla nascita dellae chissà ...

