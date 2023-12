Aquaman e il Regno Perduto | Anche se è la fine del viaggio | per Jason Momoa ci sarà sempre posto in DC

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il co-presidente dei DC Studios, Peter Safran, ha lasciato la porta aperta a un'eventuale ritorno dinel DC Universe, magari nei panni di un nuovo personaggio. Ora chee ilè nelle sale cinematografiche, il DCEU si è concluso definitivamente dopo 10 anni, eha chiuso il suo ciclo nei panni del personaggio. Tuttavia, Peter Safran ha lasciato la porta aperta all'attore in vista del nuovo DC Universe. "Se è ladel, bene. Se continuerà, andrà bene lo stesso", ha dichiarato Safran all'Independent. "Quando penso ain questo ruolo, è l'definitivo. Lo ha ridefinito", ha aggiunto. "È stato undi 11 o 12 anni per lui ...

La pellicola che chiuderà definitivamente il DCEU non avrà nessuna anteprima con red carpet e parata di star. Warner vuole archiviare in fretta per ... (movieplayer)

e ilperduto è finalmente approdato al cinema. Il sequel dicon protagonista Jason Momoa ha lavorato a lungo per il suo debutto cinematografico, rinviato più volte a causa anche ...e ilperduto , il quindicesimo lungometraggio dell'Universo DC, è al cinema e arriva a ben cinque anni di distanza dal precedente film dedicato al re di Atlantide, che al botteghino ...Un curioso scambio di battute tra l'attore Jason Momoa e Peter Safran sul futuro della star di Aquaman nel mondo DC.Vedi un neonato che fa la pipì in faccia a Jason Momoa e pensi ad un ritorno dei cinepanettoni natalizi. Solo che non ci sono Boldi e De Sica, ma il povero Aquaman che fa di tutto per far risultare ...