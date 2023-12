Aquaman 2 | il Regno Perduto è ora al cinema!

La nostra recensione di Aquaman e il regno perduto di James Wan con Jason Momoa , Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman: non un ... ()

Aquaman e il Regno Perduto : nessuna premiere con red carpet per l'ultimo film del DCEU

La pellicola che chiuderà definitivamente il DCEU non avrà nessuna anteprima con red carpet e parata di star. Warner vuole archiviare in fretta per ... (movieplayer)