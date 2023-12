Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 22 Dicembre

Leggi su zon

(Di venerdì 22 dicembre 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 222023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Matilde parte per il Giappone e Tancredi lo scopre solo a fatto avvenuto. Umberto è molto infastidito dal fatto che Adelaide abbia passato la notte fuori e gliene chiede conto. Matteo, intanto, scopre che è stata Maria a ricamare lo scialle in regalo per la madre e ne rimane colpito.Il: Grace ...