Anteprima Volkswagen Golf 8 restyling

Golf 8 restyling, i motori Conferme e novità i motori, con benzina 1.0 tre cilindri e i 4 cilindri 1.5 e 2.0 per arrivare fino alla GTI che dovrebbe toccare quota 250 cavalli. Come per ...

Volkswagen ID.2 all Suv, l'elettrica che sostituirà T - Cross

ID.2 all Suv , il crossover compatto elettrico arriverà a inizio 2026 . In sostanza si ... La Casa di Wolfsburg ha rilasciato unadi quella che si prospetta, se i piani rimarranno ...

Anteprima Volkswagen Golf 8 restyling, il CEO svela il frontale

Anteprima Volkswagen Golf 8 restyling. Il CEO Thomas Schafer anticipa il frontale della vettura che arriverà nel corso del 2024.

Nuova Volkswagen ID.2 2024: interni in Anteprima

La nuova Volkswagen ID.2 aprirà una nuova pagine nel deaign della casa tedesca. Volkswagen ha rivelato un interno funzionante della sua concept car ID. 2all, destinato a influenzare i futuri abitacoli ...