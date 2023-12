Andon | morto a 23 anni dopo lo schianto in A4 | “Il miglior cuoco mai avuto nel mio ristorante”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Covo. “Era il mio braccio destro, ilmaiin vent’di attività”. GiovD’Auria, primo chef e titolare del‘da Giò’ in via Nazionale a Seriate, è disperato e fatica a trattenere le lacrime.Kumria, 23enne di Covo, lavorava per lui da un paio died ègiovedì 21 dicembre all’ospedale Papa Giovdi Bergamo, dov’era ricoveratoil grave incidente che lo ha visto coinvolto nella notte tra l’8 e il 9 dicembre sull’autostrada A4, tra Capriate e Dalmine. “Non conosco la dinamica dell’incidente, so che c’era la nebbia eha perso il controllo dell’auto”, taglia corto Giov. L’incidente si era verificato poco ...