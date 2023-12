Anche le opposizioni divise sul Mes Prodi | Rischiamo l' isolamento | Conte | Noi coerenti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È il giorno dopo il "no" dell'Italia alla riforma del Mes e la conseguente spaccatura della maggioranza. Nella giornata di ieri Fratelli d'Italia e Lega hanno bocciato la ratifica al rinnovamento del Meccanismo europeo di stabilità. Al loro voto si è aggiunto quello del Movimento 5 Stelle. Forza Italia si è astenuta. "In politica esistela follia" ha detto Romanocommentando la vicenda. In un'intervista a Repubblica, l'ex premier parla di "conseguenze molto gravi per il nostro paese", mentre Luigi Marattin in un colloquio con la Stampa giudica il comportamento di chi ha votato contro come "patetico", nonostante Giuseppe, in un'intervista al Fatto Quotidiano rivendichi la sua "coerenza". Con lo stop alla ratifica, "si rischia di isolare il nostro paese" causando "danni ti tipo politico ed economico" dice ...