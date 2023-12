Anastasia Ronchi | lieto fine | ritrovata la ragazza scomparsa da Pavia

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 È stata, la 16ennedalo scorso 13 dicembre. Lo ha reso noto la sorella maggiore Micol, speaker radiofonica dopo i continui appelli via social: “Non so come stia, non so cosa dice, non so cos’ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma”. Sarebbe stata la stessa giovane a chiamare i genitori chiedendo che la raggiungessero a Camaiore, in provincia di Lucca: “Sono io, venitemi a prendere, sono alla stazione”. Da quanto si apprende,sta bene. Aveva raggiunto la Toscana e le ultime segnalazioni di avvistamento erano giunte dalla Versilia, soprattutto da Viareggio, i luoghi dell’infanzia. Laha deciso nelle scorse ore di contattare la famiglia. ...