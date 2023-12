Anastasia Ronchi è stata ritrovata

È stata ritrovata, la sedicenne scomparsa a Pavia mercoledì 13 dicembre. La giovane è stata ritrovata in provincia di Lucca e ora è di nuovo a casa con i genitori. Stando a quanto riferito dalla ...E' stata ritrovata, la sedicenne di Pavia, sorella della speaker radiofonica Micolche aveva lanciato un appello sui social, di cui non si avevano più notizie dal 13 dicembre. È quanto si ...Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia scomparsa da nove giorni, è stata ritrovata. La giovane, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi che aveva lanciato un appello sui social, di cui non si ...LUCCA È stata ritrovata Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi che aveva lanciato un appello sui social, di cui non si avevano più notizie dal’13 ...