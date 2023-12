Anastasia Ronchi è stata ritrovata | la 16enne sorella di Micol era scomparsa 9 giorni fa

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 dicembre 2023), lada Pavia novefa, èa Lucca. “Abbiamo ritrovato. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos’ha fatto per nove– ha scritto sui social la, nota speaker radiofonica -. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos’è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo”. Stando alle prime informazioni, la minorenne ha chiamato i genitori dicendo loro che si trovava alla stazione di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza ha chiesto poi se potevano venirla a prendere: ora si trova a casa e sta bene. La...