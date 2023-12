Anas toglie 171 cantieri per rendere più agevoli gli spostamenti per Natale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In previsione delle partenze natalizie,, la società del Polo Infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, ha deciso di rimuovere da oggi fino all’8 gennaio prossimo un numero di 171perpiù agevole il traffico. L’idea è appunto quella diconfortevoli e sicuri gli. “Come per l’esodo estivo – ha dichiarato l’ad di, Aldo Isi – anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadreh24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture ...

Centosettantuno cantieri. Sono quelli che rimuoverà Anas nelle strade e autostrade di tutta Italia fino all'8 gennaio per permettere una miglior viabilità a chi si metterà in auto durante le festività ...Per l'esodo natalizio, Anas prevede che 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade italiane. Questo rappresenta una crescita del traffico di circa il 20% rispetto al per ...