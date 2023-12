Anas | per Natale 6 | 5 milioni in viaggio su strade e autostrade

È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadreh24monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense ...E' sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadreh24monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e ...Nei prossimi giorni su tutto il territorio nazionale è prevista una crescita del traffico di circa il 20%: si stima che oltre 6,5 milioni di persone si ...Chiude un tratto della Statale 45 per i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale in località Ancarano-Pieve Dugliara. Come specifica una ordinanza di Anas, la strada verrà chiusa tra ...