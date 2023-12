Amici 23 | si accende il confronto tra Holden e Rudy Zerbi | “Il peggior provvedimento te lo stai dando da solo Tu devi rispettare la scuola!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ennesimofra. Il giovane cantante figlio d’arte è stato convocato dal suo insegnante in sala prove per un’altra strigliata, questa volta riguardante le cover. La permanenza all’interno dinon è tutta rose e fiori per. Apprezzato dalle radio e ascoltatissimo fuori dalle telecamere di Canale 5, nella scuola di Maria De Filippi il musicista è stato spesso al centro di diverse polemiche per via del suo atteggiamento, non molto gradito agli insegnanti. Nel corso dei mesi ha avuto anche un paio di provvedimenti disciplinari, sia per la sporcizia degli ambienti comuni in Casetta che per l’utilizzo di internet quando non doveva. Nel daytime andato in onda pomeriggio,l’ha convocato in quanto ha fatto “dei problemi” riguardo alle ...