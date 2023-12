Amici 23 | Ezio Liberatore tuona su Anna Pettinelli e svela un retroscena sulla sua eliminazione

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è tornato a parlare di23 dopo la suae ha espresso una dura critica sui professori della scuola, in particolare verso la sua coach, e non ha risparmiato neanche il talent di Maria De Filippi. L’ex allievo ha rotto il silenzio in un’intervista per Tutto Notizie scioccando il pubblico che segue la trasmissione di Canale 5.23: stoccata diadnon è rimasto in silenzio riguardo alle sue esperienze nel talent show. L’ex allievo ha espresso il suo punto di vista, sottolineando che i professori della scuola disembrano essere influenzati da vari ...