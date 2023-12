Ami | tra leggerezza e introspezione | “L’ironia è una delle armi che utilizzo più spesso”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Classe ’95, Noemi Damiani è una cantante romana che ha scoperto la musica quando era ancora una bambina, ma solo negli ultimi anni ha deciso di scommettere tutto per tutto su sé stessa e sulla carriera musicale. Oggi è diventata Ami e ha ancora tanti sogni da realizzare. Un’artista che ama la, ma che sa affrontare anche un certo percorso introspettivo attraverso la sola forza della musica. Ami è solo agli esordi della sua carriera e ha ancora molto da scoprire e sperimentare, ma è sulla strada giusta ed è determinata a realizzare tutti i suoi sogni. Ami, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagHa iniziato la sua carriera nel 2021, quando ha deciso di lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato per scommettere tutto sulla carriera musicale. Un salto nel vuoto per molti, ma che sta pian piano portando i suoi frutti. Dopo la pubblicazione dei singoli La ...

E seessere protagonista di eventi tradizionali unici, non perderti la "Festa del Sole" in Perù ... o " El dia de los muertos " in Messico che segna l'incontro magicoi vivi e i defunti. Con le ...... spoiler al 29 dicembre: cos'altro accade La giovane Logan non avrà dubbi sul fatto che Ridge... Sarà davvero la fine del matrimonioBrooke e Ridge Per sapere qualcosa di più, cari amici ...Il protagonista degli amati libri per ragazzi di Riordan e il Percy di Walker Scobell della serie Percy Jackson e gli Olimpi hanno più o meno la stessa età. Nel primo romanzo di Riordan su Percy ...OSTUNI - “Il Consiglio regionale ha approvato la mia proposta di concessione di un contributo di 900mila euro per i lavori di messa in sicurezza, tra gli altri, del Porto di Ostuni-Villanova, ripartit ...