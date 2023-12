Altro che deriva giudiziaria È il bavaglio la vera barbarie

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non c’è niente di meglio che raccontare come sarebbe stata la stampa italiana già da tempo con l’emendamento del calendiano Enrico Costa, che a braccetto col governo ha deciso di confezionare l’ennesima legge. Per l’onorevole Costa bisogna vietare la pubblicazione integrale e per estratto degli atti processuali. Non c’è niente di meglio che raccontare come sarebbe stata la stampa italiana già da tempo con l’emendamento del calendiano Costa “Un provvedimento liberticida non solo nei confronti dell’articolo 21 della Costituzione, ma anche nei confronti delle libertà individuali”, dice la Fnsi. Come sarebbe? Il cronista giudiziario di Repubblica Giuliano Foschini ricorda che non avremo potuto sapere nulla di Andrea Bonafede, l’uomo che ha prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro. Non avremmo saputo e visto le immagini delle botte dei carabinieri ...