Altri guai per Chiara Ferragni | i pm indagano pure sulle uova

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’inchiesta “Pandoro Pink Christmas” griffato dasi allarga. Il Procuratore di Milano ha esteso il fascicolo alla questione delledi Pasqua pubblicizzate dalla famosa influencer come parte di una campagna benefica. Secondo le informazioni disponibili, trattandosi di un “modello 45”, al momento non ci sarebbero indagati né specifici titoli di reato. E il team legale diè già al lavoro. Eugenio Fusco, il procuratore aggiunto responsabile del caso, ha delegato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf a eseguire ulteriori accertamenti anche sull’operazione relativa allepasquali di Dolci Preziosi. L’azienda, al centro delle indagini, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’affaire beneficenza....

È indaga ta per rivelazione di segreto d’ufficio la prof essoressa del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina , ... (open.online)

...neicon l'Antitrust: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha sanzionato per oltre 1 milione di euro complessivamente due società riconducibili all'influencer e per420 ...Inoltre, sono stati sottratti al consumo oltre 500 tra panettoni, pandori ea dolci natalizi ... Irregolarità anche in provincia di Roma Neianche il legale responsabile di un bar - ...I dolci erano stati comprati da un'altra attività e rivenduti come artigianali Il pandoro era… un pacco. E la Ferragni stavolta non c’entra niente. E’ quanto hanno… Leggi ...Recentemente, una tempesta digitale ha colpito gli abbonati di Xfinity, il provider Internet sotto l'ala di Comcast. Una serie di avvisi inviati agli account incriminati ha fatto tremare gli appassion ...