Allegri | ' Secondo posto e Coppa Italia? Non firmo'

(Adnkronos) – La Juventus batte il Lecce 1-0 nel match in calendario oggi 26 settembre come anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – La Juventus batte il Lecce 1-0 nel match in calendario oggi 26 settembre come anticipo della sesta giornata del campionato di Serie ... ()

Le parole dell'allenatore della Juventus Massimilianoalla vigilia della partita di sabato alle 12.30 sul campo del ...Juventus, il club bianconero ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di Frosinone. La partita più importante del campionato,Massimiliano. Non vuole guardare oltre Frosinone l'allenatore bianconero ed ha risposto così a chi, oggi durante la conferenza stampa, gli ha chiesto della sfida con la Roma, in ...L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A contro il Frosinone di domani alle 12:30. La Juve si appresta a sfidare il Frosinone ...Comincia la ripresa Primo tempo 46' Dopo 1 minuto di recupero finisce il primo temp tra Toro ed Empoli. 43' GOL EMPOLI: dal nulla spunta il pari dei toscani. Bravo Indragoli ...