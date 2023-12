Allegri Contro Frosinone Chiesa out | servirà grande concentrazione

Mi viene di chiedere quando costruendo dal basso abbiamo costruito azioni pericolose comeil ...- ' Ho grande rispetto di Max, lo conosco da tempo e mi ha citato anche in un libro che ha ...In merito alla formazione,ha precisato: "Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik, perchè Chiesa questa mattina durante l'allenamento ha sentito un fastidio ...Con un pensiero alla Superlega ma con la testa alla gara della Juve contro il Frosinone. Il regalo di Natale che Allegri chiede ai suoi uomini è la vittoria contro la squadra di Di Francesco per ...Lo ha detto Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in casa del Frosinone. "Affrontiamo una squadra che nelle ultime otto in casa ha perso solo una volta con il Napoli, ...