Allegri “Contro Frosinone Chiesa out | servirà grande concentrazione”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Domani dobbiamo giocare una partita diattenzione e, oltre che tecnica. Bisogna fare, soprattutto sotto l'aspetto mentale, una partita molto seria, per poi cercare di passare il Natale nel migliore dei modi”. Lo ha detto Massimiliano, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in casa del. “Affrontiamo una squadra che nelle ultime otto in casa ha perso solo una volta con il Napoli, andando anche in vantaggio, e che ha vinto a Napoli martedì giocando una bellissima partita. Una squadra che gioca, si propone e vive un momento diesaltazione”, ha detto ancora il tecnico della Juventus in conferenza stampa. In merito alla formazione,ha precisato: “Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, ...