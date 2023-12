Alex Belli è pronto a tornare al Grande Fratello | ma a una condizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ospite nel programma radiofonico Turchesando,ha spiegato che rifarebbe il, ma non questo. Il motivo? Il Man non vuole entrare in corsa in nessun reality, quindi non esclude il ritorno in una futura edizione: “Io ho fatto tanti programmi e reality e molti li rifarei. Se entro al? No, sono in partenza per altri posti. Se non ci penso? Questo non è il mio game. Ti dico la verità. Io non rinnego mai quello che ho fatto. Anzi, come dicevo rifarei molte di queste, come L’Isola, Ballando con le Stelle e rifarei anche il! Però c’è un punto, questi sono programmi che io voglio fare dall’inizio. Non entro mai in corsa all’interno di trasmissioni già avviate con dinamiche in corso. Altrimenti non è il ...