Alessandro svela retroscena su Ida a UeD | “Il mio cane stava morendo e lei rideva”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nella puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne, che è anche l’ultima di questo 2023, c’è stata una discussione molto aspra tra Ida Platano edVicinanza. I due, infatti, si sono trovati nuovamente a rivangare il passato, e il cavaliere ha fatto delle confessioni davvero molto dure contro la sua ex. Vediamo cosa è successo. Le confessioni scioccanti diVicinanza su Ida Platano Coesistere all’interno dello stesso studio sembra si stia rivelando piuttosto provante per Ida Platano eVicinanza. Anche se i due stanno proseguendo i loro percorsi separatamente, non appena ne hanno occasione, non esitano a lanciarsi delle pungenti stoccate. Durante la puntata di oggi di UeD, però,ha rivelato delle cose davvero forti. In particolar modo, il cavaliere ha detto di aver cominciato ad ...