Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati a Napoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023)siuniti civilmente oggi in quel di, una città non scelta a caso. “Abbiamo sceltoperché le siamo molto legati, è una città inclusiva e dell’amore” – ha spiegato la coppia a ANSA – “Da qui vogliamo mandare un messaggio importante: bisogna andare verso il matrimonio egualitario e le adozioni per gay e single”. Il matrimonio civile è stato officiato dal sindaco della città Gaetano Manfredi. Come testimoni, l’ex moglie del giornalista, Cristina Navarro e Ilenia, cugina dello sposo. A portare le fedi la figlia di, Melissa, di 5 anni, avuta da una precedente relazione. Apparsi per la prima volta in tv un anno e mezzo fa al ...