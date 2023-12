Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno detto “Sì”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023si sono sposati. L’unione civile della coppia si è svolta a Napoli, nella sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino, e a officiare la cerimonia è stato il sindaco della città, Gaetano Manredi. A fare da testimoni c’erano l’ex moglie di, Cristina Navarro, e la mamma di, mentre Melissa, la figlia di 5 anni di, ha fatto da damigella. Non era presenta, invece, Emma Bonino, che in un primo momento sembrava dovesse essere l’officiante dell’unione civile, poi si era parlato di un ruolo da testimone. La parlamentare ha, comunque, chiamato la coppia poco prima della cerimonia per fare gli auguri. Tra gli ...

Fiori d’arancio per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini . Il giornalista e divulgatore scientifico e il suo compagno si sono uniti in ... (isaechia)

Il giornalista e il compagno coronano il loro sogno d'amore in blu: tutto in broccato di seta uno, con ciabatte cardinalizie l'altro. A offuscare il ... (vanityfair)

Il conduttore e divulgatore scientifico è convolato a nozze questa mattina con il fidanzato.Paone e Simone Antolini si sono sposati a Napoli, festeggiati da una folla di amici vip e parenti. Congratulazioni agli sposi!Paone e Simone Antolini si sono ...Paone e Simone Antolini hanno detto "sì". A celebrare la loro unione civile, nella sala della Loggia del Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Testimoni l'ex ...Il giornalista e il compagno coronano il loro sogno d'amore in blu: tutto in broccato di seta uno, con ciabatte cardinalizie l'altro. A offuscare il lolo look, le piume delle sorelle Pompadour ...La coppia si è unita civilmente al Maschio Angioino di Napoli. Fra i testimoni, la ex moglie del giornalista, Cristina Navarro. A portare le fedi, la figlia di Antolini ...