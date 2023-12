Alaves-Real Madrid 0-1 | Vazquez segna nel recupero | il tecnico Luis Garcia va su tutte le furie VIDEO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un Natale probabilmente non troppo felice per ildell’, che nei minuti diha dovuto incassare la sconfitta contro il. Un gol quasi allo scadere da parte diha infatti regalato i tre punti alla squadra di Ancelotti. E la reazione da parte dell’allenatore della squadra di casa non è stata troppo pacata…. Fair to say Deportivo’ coach didn’t take Lucas’s goal well… pic.twitter.com/Vo1fBF3WMg — CentreGoals. (@centregoals) December 21, 2023 SportFace.

