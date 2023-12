Alaves | l’allenatore perde la testa dopo il gol del Real Madrid | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La partita di Liga spagnola traha regalato motivi di grande interesse. La squadra di Carlo Ancelotti torna inalla classifica in compagnia del Girona, fermato sull’1-1 dal Betis. Si preannuncia una corsa bellissima tra la corazzata e la sorpresa dei 5 principali campionati. La gara trasi è decisa in pieno recupero. I Blancos, in 10 dal 54? per l’espulsione di Nacho Fernandez, si sono imposti al 92? con un gol di Lucas Vazquez. La sconfitta non è stata apprezzata dalLuis Garcia Plaza, furiosoil gol dei Blancos. Il tecnico si è infuriato prima con la panchina, poi ha lanciato il giubbotto in stile Allegri e infine anche il cappellino. In terms of historical managerial ...