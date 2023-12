Al parco Sant’Agostino 21 alberi con i nomi delle donne della Costituzione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Bergamo. Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica e ad eleggere i loro e le loro rappresentanti nell’Assemblea Costituente. Leelette furono 21, su un totale di 556 deputati. Molto diverse tra loro per età, cultura, professione, provenivano tutte da precedenti esperienze di impegno sociale e politico, caratterizzato dall’opposizione al fascismo; in molti casi erano state attive nella Resistenza.Commissione dei 75, incaricata di redigere il progetto di testo costituzionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, fecero parte 5: Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Noce. Pur appartenendo a forze politiche molto distanti tra loro, queste Madri Costituenti seppero trovare i punti di incontro per dare voce comune alle legittime ...