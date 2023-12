Al Cinema Quattro Fontane di Roma | Capodanno con le anteprime dei film di Myazaki | Song | Wenders e Haynes

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 dicembre 2023) LuckyRed e Circuitoinvitano il pubblico aldi, il 31 dicembre, per una serata diesclusive e per festeggiare l'inizio del nuovo anno insieme. Lucky Red e Circuitouniscono le forze per celebrare undiverso aldi. Un evento straordinario che porterà il pubblico a vivere una serata senza precedenti per salutare insieme il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Il 31 dicembre, a partire dalle 21:30, gli spettatori avranno la possibilità di vedere in anteprima esclusivaprotagonisti dei Golden Globes, con 11 nomination totali: Il ragazzo e l'Airone di ...