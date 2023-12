Agresti | «Inter | solo Arnautovic contro il Lecce È poco! Non facile»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’in vista della sfidailperde anche Lautaro Martinez per infortunio, dopo Alexis Sanchez (che però dovrebbe recuperare proprioi salentini). Della situazione in attacco ne ha parlato Stefanoin un suovento a Radio Radio. IN EMERGENZA – Stefanoha parlato così della situazione in attacco per l’prima della sfidail: «Lautaro Martinez non ci sarà, Sanchez nemmeno. E abbiamo visto quello che è, troppo poco o quasi niente. Tant’è vero che l’sta pensando di comprare un altro attaccante. Ha questo problema di Lautaro, il fatto di arrivare dopo la sconfitta in Coppa Italia, è favorita ma è una vittoria da ...

Ad Agresti non convince la composizione complessiva dell’attacco dell’Inter, non (ovviamente) in riferimento a Lautaro Martinez e Thuram quanto alle ... (inter-news)

Agresti sottolinea il rammarico che deve avere l’Inter per non aver battuto la Real Sociedad martedì, non riuscendo così a chiudere il girone di ... (inter-news)

Nella giornata del trionfo azzurro in Coppa Davis e di Bagnaia nella MotoGP, l'conserva il vantaggio di due punti sui bianconeri dopo l'1 - 1 di Torino. Recuperano terreno ...Stefano, in ...Nella giornata del trionfo azzurro in Coppa Davis e di Bagnaia nella MotoGP, l'conserva il vantaggio di due punti sui bianconeri dopo l'1 - 1 di Torino. Recuperano terreno ...Stefano, in ...Agresti, commentando il KO dell’Inter col Bologna in Coppa Italia, si è concentrato su Davide Frattesi. A detta sua, il centrocampista non sta rendendo. RIFLESSIONI - Stefano Agresti, in collegamento ...Stefano Agresti, noto giornalista sportivo, ha commentato l'attuale situazione in casa Inter in vista della gara contro il Bologna.