Agnelli Ceferin | alta tensione! Incredibile alla conferenza UEFA post Superlega | cos’è successo

(Di venerdì 22 dicembre 2023)tensione tra i due. “Cacciato” d! Ecco che cosa èquantoieri durante lastampa di Aleksandercon lasentenza della. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, a questo appuntamento si è collegato in diretta streaming anche l’ex presidente bianconero Andrea, che non si è voluto affatto nascondere. Dopo pochi minuti, però, l’ex numero uno bianconero è stato espulso dstanza virtuale. L’ex numero uno juventino ha quindi chiesto un dispositivo elettronico ad uno ...

...che in streaming si era collegato anche Andrea, ex presidente della Juventus e nel 2021 fautore della proposta della stessa Superlega, poi naufragata. Tra l'ex numero uno bianconero e...La Corte Europea gli ha detto che non possono continuare a gestire il calcio in maniera monopolistica, praticamente da padri/padroni totalizzanti , eha fatto spallucce si è permesso di ...Dopo essere stato cacciato, però, Agnelli ha chiesto un dispositivo elettronico ad uno dei suoi collaboratori, entrando sempre tramite il link di invito ma con un nome diverso, continuando a seguire ...Allegri Ceferin, ancora nervi tesi. “Cacciato” dalla conferenza post Superlega! RETROSCENA sull’ex presidente della Juventus Incredibile quanto successo ieri durante la conferenza stampa di Aleksander ...