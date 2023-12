Agcom | multa da 5 | 85 milioni a Meta per violazione divieto pubblicità gioco d’azzardo

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la societàPlatforms Ireland Limited Ltd. per 5.850.000,00 euro per ladeldidelai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”). Il procedimento, avviato a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’Autorità e conclusosi con la Delibera n. 331/23/CONS, ha accertato la presenza di contenuti di promozione o comunque di, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, su 18 profili/account (5 su Instagram e 13 su Facebook), nonché di 32 contenuti “sponsorizzati”, ossia diffusi dietro pagamento sui predetti social media, atti ...