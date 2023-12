Agcom | multa da 5 | 85 milioni a Meta per violazione divieto pubblicità gioco d’azzardo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sanzione perdecreto dignità ad opera di Facebook e Instagram L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha sanzionato la societàPlatforms Ireland Limited Ltd. per 5.850.000,00 euro per ladeldidelai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018,

L'Agcom ha sanzionato Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, previsto dal decreto Dignità, ad opera delle piattaforme Facebook e Instagram: la multa è di 5.850.000 euro. Alla base della sanzione la violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, previsto dal decreto Dignità (articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018). L'azienda avrebbe promosso sulle sue piattaforme il gioco d'azzardo pubblicizzando scommesse online con vincite in denaro.