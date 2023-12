Agcom | Meta multata per pubblicità al gioco d’azzardo | stangata da 5 | 8 milioni per i post sponsorizzati

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’ha multato per 5.850.000 europer aver violato il divieto didelcon contenuti pubblicati sui social Facebook e Instagram. All’Autorità erano arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di «contenuti di promozione o comunque, anche indiretta» di giochi o scommesse con vincite in denaro. Attraverso video e immagini, venivano promosse attività dida parte di cinque profili su Instagram e 13 su Facebook. L’, così come già successo per Google di recente, ha considerato responsabiledi 32 contenuti che erano statisulle piattaforme social. Secondo la delibera dell’«non ...