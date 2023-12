AEW | La diagnosi tempestiva ha evitato gravi conseguenze a Kenny Omega

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha dovuto lasciare il mondo del pro wrestling e, dunque, la AEW a tempo indeterminato dopo aver ricevuto unadi diverticolite durante un suo recente ricovero in ospedale., circa una settimana fa, ha condiviso una foto dal letto d’ospedale, destando la preoccupazione dei fan in merito al suo stato di salute. La diverticolite è caratterizzata da un’infiammazione causata dallo sviluppo di sacche (o diverticoli) nelle pareti dell’intestino crasso o del colon. I sintomi più comuni sono dolore addominale intenso, nausea e temperatura corporea elevata. Fortunatamente, però, si sono evitateben più. Scampato pericolo Secondo quanto riportato da Dave Meltzer per “Wrestling Observer Newsletter”,ha accusato forti ...

Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, la diagnosi di diverticolite per Kenny Omega è arrivata giusto in tempo. Sembra infatti che, se non fosse arrivata in tempo la diagnosi, l’ex AEW World ...Kenny Omega starà lontano dalle scene per un po' a causa di un'operazione chirurgica effettuata settimana scorsa per via del persistere di diversi problemi fisici che stavano "accompagnando" Omega già ...