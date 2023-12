Aeronautica Militare | formati a Caserta 317 sergenti di cui 54 donne

(Di venerdì 22 dicembre 2023). Si è svolta alla Scuola Specialisti dell’dila cerimonia di consegna dei diplomi di immissione nel ruoloagli 317 allievi del 25° Corso “Valkyria”, il cui nome è stato scelto perché “le Valchirie, nella mitologia norrena, sono soldati al servizio di Odino che irrompono sul campo di battaglia su cavalli alati, cavalcano a schiere, vestite d’elmo e corazza, invisibili attraverso l’aria. Oltre al loro ruolo di accompagnatrici per soldati meritevoli attraverso il vallalha al cospetto di Odino“. Il motto scelto è quello latino “Fidelis Valkyrie te proteget! Victyoriam tibi dabo!“, che si traduce in “La fedele Valchiria ti protegge! Ti donerò la vittoria!” Alla cerimonia, presieduta dal comandante della Scuole Specialisti dell’...

Tre mesi di attività, oltre 720 milioni di dati analizzati nell’ambito di uno scenario di simulazione in cui hanno oltre cento operatori ... (tpi)

Martedì 12 dicembre, con la consegna ufficiale ad una casa famiglia dei prodotti raccolti si è conclusa ufficialmente l’iniziativa benefica In ... (romadailynews)

Tweet dell’Aeronautuca militare risalente alla scorsa notte: Appena concluso un trasporto sanitario urgente di una donna in gravidanza gemellare, ... (noinotizie)

Tweet dell’Aeronautuca militare risalente alla scorsa notte: Appena concluso un trasporto sanitario urgente di una donna in gravidanza gemellare, ... (noinotizie)

Nonostante il forte vento in quota, l'elicottero dell'giunto a supporto delle operazioni da Pratica di Mare è riuscito a recuperare i due in buone condizioni di salute e a ...L'ucraina ha dichiarato che le forze ucraine hanno abbattuto 34 Shahed. Con l'Ucraina sotto attacco si complica la partita degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti: I ...Un defibrillatore e una cassetta medica di primo soccorso donati alla Pugilista Argentario. Il bel gesto è del dottor Francesco Palermo, titolare della Farmacia Palermo di Porto Santo Stefano. L’attiv ...Anche quest’anno il Primo reparto manutenzione velivoli dell’Aeronautica militare di Cameri e il Pianeta dei clown di Novara hanno reso possibile un progetto di acquaticità per i piccoli pazienti ...