ADL su Garcia | “Il giorno stesso che l’ho presentato | avrei dovuto dire però adesso se ne va”

La scelta suè arrivata dopo un lungo casting : "Il primo che ho contattato è stato Thiago Motta " a seguito dell'addio di Spalletti ". Non è che ci avessi visto male, eh Ma lui non se l'è ...ammette di aver capito subito che non era la scelta più giusta Sul mecato rivela che comprerà Infine più che la Superlegacambierebbe la serie AADL annuncia che il Napoli a gennaio farà “almeno tre operazioni ... Non manca una stoccata a Rudi Garcia: “Avrei dovuto fare un coup de théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va”.Il presidente del Napoli è tornato a parlare del rapporto finito male con il tecnico francesce. Tutto inizia da una frase pronunciata da Garcia durante la presentazione a Capodimonte ...