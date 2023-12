Adesso possiamo festeggiare il Natale | Mariah alla 1 della Billboard Hot 100

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Scongelata il primo novembre,Carey pochi giorni dopo è stata portata in seggiovia aiMusic Awards dove ha cantato l’iconica All I Want For Christmas Is You, eppure non è bastato, perché la strada per la vettaHot 100 le è stata bloccata dleggendaria Brenda Lee con il classico Rockin’ Around The Christmas Tree. Panico tra gli amanti del pop, che hanno rischiato di dover bloccare ogni tipo di festeggiamento dicon una possibile n° 1 mancata per la regina delle feste. Mafine, in extremisce l’ha fatta ed ha conquistato la numero unopiù importante classifica musicale al mondo. Ilè salvo, l’ordine è stato ristabilito,...