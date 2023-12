Addio manovre in deficit Per il governo è finita la pacchia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Col nuovo “Pacco di stabilità e decrescita”, come il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha ribattezzato il nuovo Patto di stabilità, laper il. Se ne accorgeranno presto – ma già lo sanno – il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la premier Giorgia Meloni. L’ultima Manovra delè stata finanziata per due terzi in. Complessivamente ilcon la Nadef ha chiesto uno scostamento di 23,5 miliardi tra il 2023 e il 2025: 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025, pari rispettivamente allo 0,1% del Pil nel 2023, allo 0,7% nel 2024 e allo 0,2 nel 2025. L’ultima Manovra delè stata finanziata per due terzi in. Complessivamente con la Nadef Meloni ha ...