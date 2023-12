Addio Inter | tempesta Juventus | firma a gennaio e contratto pronto

Calciomercato Juventus,, i bianconeri hanno fatto forse il passo decisivo per il nuovo innesto. Il contratto è pronto La Juventus fa sul serio e vuole bruciare l'. E vuole soprattutto piazzare l'innesto nel ...Piace lui, tedesco di nascita e serbo di nazionalità e nazionale, 21 anni e un passo d'estivo (all') fallito a un centimetro dalle visite mediche. Samardzic è un obiettivo così come ...I giallorossi dal canto loro non vorrebbero perdere il capitano ma non si sveneranno qualora dovesse essere lui a decidere di dire addio al club. Luis Muriel è l'ultimo nome accostato all'Inter per ...Non solo il nome di Mehdi Taremi in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco in caso di addio di Sanchez. Secondo La Gazzetta dello Sport, “ci sono anche altre piste, altri giocatori che ...