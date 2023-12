ADDETTO A UFFICIO COMMERCIALE ESTERO

Leggi su giornaledellumbria

INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 25/11/2023 SETTORE: Commerciali ed AgentiSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa seleziona per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico La risorsa verrà inserita nell'Requisiti richiesti: – Ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese; – Pregressa esperienza nel ruolo – Precisione e doti organizzative; – Residenza in zone limitrofe; – Disponibilità immediata a trasferte prevalentemente in paesi Arabi. Luogo di lavoro: Città di Castello Orario di lavoro: 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì su giornata. Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3/4mesi, e successiva assunzione diretta. Settore: Industria metalmeccanica Ruolo:/Vendite Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione