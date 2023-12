Adamo Guerra | il finto suicida ritrovato in Grecia ha divorziato dalla moglie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È stata depositata nei giorni scorsi al tribunale di Ravenna la sentenza che ha reso ufficiale il divorzio fra- l’uomo originario di Lugo (Ravenna)indopo che per dieci anni aveva fatto credere di essere morto- e la. La notizia è riportata dal Resto del Carlino. L'uomo era comparso per la prima volta davanti ai giudici Tribunale di Ravenna a ottobre per la prima udienza di divorzio.La svolta presentando le pratiche per il divorzio"Credevo si fosse gettato giù", aveva raccontato a ‘Chi l’ha visto?’, l'exdisconvolta dopo aver scoperto la verità. La svolta, come raccontato sempredonna, era arrivata mesi prima, ha presentando le pratiche per il divorzio. “L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che ...

È tornato in Italia Adamo Guerra , il 57enne di Lugo sparito nel 2013. Come riporta il QN-Resto del Carlino, ieri mattina è comparso in Tribunale a ... (ilfattoquotidiano)

Continua a leggere su Tg. La7.it - È torna to in Italia Adamo Guerra , il 57enne di Lugo che nel 2013 sparì dalla cittadina del Ravennate per ... (247.libero)

Adamo Guerra , torna in Italia dove sarà processato per violazione degli obblighi familiari. Il 56enne era sparito da Lugo, in […] (perizona)

Una pausa di riflessione poi si parte con l' Epica della, Sarà Papà e Che c'è di male ... La favola died Eva ha una coda strumentale lunga e pazzesca mentre Atmos ballad porta sul ...... e al quale giuraronoeterna, generazione su generazione, finché non fu effettivamente ... Eppure tutti sanno come comincia (la creazione,ed Eva), ma nessuno ti saprebbe dire come finisce. ...RAVENNA - Hanno divorziato Raffaella Borghi e l'ormai ex marito Adamo Guerra, l'uomo che fece credere di volersi suicidare e ricomparso a Patrasso in Grecia dieci anni dopo, ritrovato dalla ...Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Ravenna. L'uomo si era reso irreperibile per dieci anni. A gennaio inizierà il processo per violazione degli obblighi famigliari verso le figlie, all'epoca ...