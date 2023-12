Adamo Guerra | il finto suicida ritrovato a Patrasso ha divorziato dalla moglie

È tornato in Italia Adamo Guerra , il 57enne di Lugo sparito nel 2013. Come riporta il QN-Resto del Carlino, ieri mattina è comparso in Tribunale a ... (ilfattoquotidiano)

Adamo Guerra , torna in Italia dove sarà processato per violazione degli obblighi familiari. Il 56enne era sparito da Lugo, in […] (perizona)

RAVENNA - Hanno divorziato Raffaella Borghi e l'ormai ex marito Adamo Guerra, l'uomo che fece credere di volersi suicidare e ricomparso a Patrasso in Grecia dieci anni dopo, ritrovato dalla ...Il matrimonio tra Adamo Guerra, l'uomo originario di Lugo ritrovato in Grecia dopo che per dieci anni aveva fatto credere a tutti di essere morto, e la moglie Raffaella Borghi è ufficialmente finito.